Spielfiguren demonstrieren für Klimaschutz

Das Unausweichliche erreicht die Inselbewohner am fünften Tag: Mit einem Video-Singspiel inszeniert der Heidelberger Peter Bösselmann die Klimakatastrophe. Warum seine Schauspieler zum Teil abgegriffene Spielfiguren vom Flohmarkt sind, erklärt er beim Besuch in seinem Atelier am Klausenpfad.