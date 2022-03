Spielerische Anwendungen für die Gesundheit

Heidelberg/Mannheim. Der „Lesemuffel-Club“ ist dabei, ein Bewegungstraining, ein Spiel zur Behandlung von Wahrnehmungsverzerrungen und ein Team, das spielerisch bei einer Reha-Behandlung mobil machen möchte: Das GamesHub in Heidelberg geht in die zweite Runde. Ab 1. April entwickeln vier Teams neun Monate lang digitale Spiele, die vor allem die Gesundheit fördern. Gefördert vom Wissenschaftsministerium, sollen in dem bundesweit wohl einmaligen Zentrum, das sich im Business Development Center Heidelberg (Carl-Friedrich-Gauß-Ring) befindet, Anwendungen für Medizin oder die Förderung von Kompetenzen entwickelt werden.

Die ersten drei Teams haben ihre Ideen bereits von Juli 2021 bis März 2022 vorangetrieben. Sie nutzten neun Monate lang Arbeitsplätze im Co-Working Space des Business Development Centers im Heidelberg Innovation Park (hip) und erhielten für ihre Projekte neben der nötigen technischen Ausstattung und finanziellen Förderung auch ein spezielles Coaching. „Serious Games (ernsthafte Spiele)“ nennt man die Produkte, die hier nun entstehen sollen.

Jedes Team setzt sich aus Forschenden, Unternehmen und Spieldesignern zusammen. Aus Mannheim beteiligt sich das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) an der Seite des Softwareentwicklers i 42 mit einem Spiel zur Behandlung von Wahrnehmungsverzerrungen. Außerdem sollen bei diesem Projekt spielerisch soziale Fähigkeiten bei der Kommunikation geübt werden.

„Die ersten Serious Games und Spiele-Apps, die im GamesHub für Health/Life Science Heidelberg entstanden sind, begeistern mich“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner bei einem Rundgang.

„Mit dem GamesHub Heidelberg haben wir den wichtigen Gründungs- und Wissenschaftsstandort Heidelberg weiter gestärkt. Das bundesweit einzigartige Kooperationsprojekt verbindet Hochschulen und Einrichtungen mit Unternehmen aus der Gesundheits- und Gamesbranche und bietet neben Vernetzung die Möglichkeit, interdisziplinär innovative Anwendungen für den Gesundheitsbereich zu entwickeln und zu testen“, zeigte sich auch Wissenschaftsministerin Theresia Bauer sehr angetan. Der GamesHub für Health/Life Science Heidelberg wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg als Projekt mit 110 000 Euro über das Medienimpulsprogramm des Landes gefördert. Die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg und die Hochschule der Medien Stuttgart hatten den GamesHub im Juli 2021 mit der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg, dem Technologiepark Heidelberg, der Uni Heidelberg und der SRH Hochschule gegründet.

ARIES Laboratory, ein Projekt der Universität Heidelberg mit DELTA Soundworks, entwickelt ein Bewegungstraining, bei dem spezielle Brillen und Anzüge sowie 3D-Sound eingesetzt werden. Und was sind die „Lesemuffel“? Kindergarten- und Grundschulkinder sollen mit dieser digitalen Anwendung ein Einschlaf-Ritual bekommen. miro