Stuttgart/Heidelberg. Die MFG Medien- und Filmgesellschaft des Landes Baden-Württemberg und des Südwestrundfunks sucht Gamesentwicklerinnen und -entwickler zur Teilnahme an einem Projekt im neu gegründeten Games-Zentrum in Heidelberg. Bis zu fünf Einzelpersonen oder Teams erhalten ab 1. Juli die Möglichkeit, ihr Game für den Bereich Life Science/Healthcare zu entwickeln, teilte die MFG am Montag in Stuttgart mit.

Das Projekt laufe bis Ende März 2022. Der Fokus liege in der Entwicklung von Spielen und Anwendungen für die Simulation von Prozessen im Bereich Bio- und Medizintechnologie und Gesundheitswirtschaft. Die Simulationen sollen eingesetzt werden können für Behandlungen und Rehabilitation, für Schulungen und Weiterbildungen, hieß es in der Mitteilung weiter. Kooperationspartner sind die Hochschule der Medien Stuttgart und weitere Einrichtungen aus Heidelberg. Die Projektteilnehmenden erhalten einen mietfreien Arbeitsplatz mit entsprechender Technik und ein Coaching- und Schulungsprogramm.