Spezielle Bildungsfachkräfte: Team sucht Verstärkung

Heidelberg. Helmuth Pflantzer hat einen weiten Weg hinter sich. Einst wurde der Heidelberger, der im Rollstuhl sitzt und Probleme mit den Augen hat, als geistig behindert eingestuft und auf die Sonderschule geschickt. Heute berichtet der 47-Jährige als Mitarbeiter der Pädagogischen Hochschule (PH) Heidelberg vor Studierenden und anderen Interessierten über seine Erfahrungen mit Teilhabe und Ausgrenzung. So könne er der Gesellschaft etwas zurückgeben, sagt Pflantzer. „Das hat mich tatsächlich so bereichert und macht mich so stolz und froh.“

Pflantzer ist eine von sechs sogenannten Bildungsfachkräften am Annelie-Wellensiek-Zentrum für Inklusive Bildung (AW-ZIB) der PH, alle sechs – fünf Männer und eine Frau – gelten als kognitiv beeinträchtigt. Alle haben eine dreijährige Qualifizierung absolviert und wirken seit dem Start des als einmalig geltenden Zentrums im Oktober 2020 als erste Bildungsfachkräfte im Bundesland in Forschung und Lehre mit. Seitdem seien rund 2000 Studierende erreicht worden, „eine ganz beachtliche Zahl“, so PH-Prorektorin Vera Heyl, eine von zwei professoralen Leiterinnen des AW-ZIB, am Montag bei einer Spendenübergabe. Zudem habe man neue Kooperationspartner gewonnen, etwa die Universität Mannheim und die DHBW Mosbach. „Also die Nachfrage wird in keinster Weise geringer, sie steigt eher“, so Heyl. Ihr Fazit: „Das Team braucht Verstärkung.“

Man suche zwei junge Frauen mit kognitiver Beeinträchtigung und inklusiver Schulerfahrung und habe sich deshalb in den Werkstätten der Lebenshilfe Heidelberg umgesehen, so die andere professorale Leiterin, Karin Terfloth. Die sechs Bildungsfachkräfte hätten zwar viele Erfahrungen, „aber sie haben keine inklusiven Schulen besucht“. Das aber sei das, was Studierende und andere Hochschulen sehr stark nachfragten. „Wie sind die Erfahrungen mit inklusiven Schulkonzepten aus der Sicht von Menschen mit Behinderungen?“ Frauen sollen es sein, weil deren Anteil steigen soll.

Während Pflantzer und die anderen von der Johannes-Diakonie Mosbach qualifiziert wurden, sollen die neuen künftig an der PH ausgebildet werden. Die dreijährige „Nachqualifizierung“ sieht Terfloth zufolge vor, „dass man neben theoretischen Dingen, die man neu lernen kann, von Anfang an lernt, vor Menschen zu sprechen, zu präsentieren und die eigenen Erfahrungen, die man als Mensch mit Behinderung gemacht hat, mit anderen Menschen zu teilen“.

Start im Oktober

Vier Frauen haben sich nun beworben, zwei davon starten im Oktober. Jobst Wellensiek, Ehemann der 2015 verstorbenen PH-Rektorin und Namensgeberin des Zentrums, und der Rotary Club Heidelberg-Schloss unterstützen die Aktion mit 50 000 Euro, viel kam durch Spenden bei Wellensieks 90. Geburtstag zusammen. Er hatte auch die Zentrumsgründung mit 100 000 Euro unterstützt.

Pflantzer war früher Telefonist an der Pforte der Heidelberger Werkstätten, aber irgendwann habe ihm das nicht mehr gereicht, „ich habe was Neues gesucht“. Heute bereitet er mit seinen Kollegen Bildungsveranstaltungen vor. Die Studierenden nähmen daraus „sehr, sehr viel mit“, betont der 47-Jährige. Schockierend war für ihn ein Treffen mit Studierenden, die Lehrer für Menschen mit geistiger Behinderung werden wollten, aber noch nie mit Behinderten zu tun hatten.

Der Austausch erfordere Mut, auch bei den Studierenden, die offen fragen müssten, so PH-Rektor Hans-Werner Huneke. Dabei helfe auf jeden Fall der Humor der Fachkräfte. Man könne zusammen lachen. „Und dann ist das mit dem Mut schnell erledigt.“