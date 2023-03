Heidelberg. Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag ist die Speyerer Straße in Heidelberg in Höhe Cuzaring stadtauswärts gesperrt. Nach ersten Angaben eines Mitarbeiters vor Ort kollidierten im Einmündungsbereich zwei Fahrzeuge. Eine Person soll verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Es kommt auf der Speyerer Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Näheres ist nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1