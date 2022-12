Speyerer Judenhof war schon im Mittelalter eng bebaut

Viele Keller unter Gebäuden auf dem Gebiet des Speyerer Judenhofs lassen sich nach Erkenntnissen der Landesdenkmalpflege in Mainz zurück in die Zeit der jüdischen Gemeinde im Mittelalter datieren. Ein Pilotprojekt der Kellerforschung bringe neue Erkenntnisse über die mittelalterliche Bebauung des ehemaligen jüdischen Viertels in Speyer, sagte Alexandra Fink von der Landesdenkmalpflege Mainz am Donnerstagabend bei einer digitalen Präsentation. Im Zusammenhang des Unesco-Welterbeantrags der Schum-Städte Speyer, Worms und Mainz seien dazu zwischen den Jahren 2017 und 2020 in Speyer elf von 60 Kellern untersucht und erfasst worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Judenhof war der zentrale Bezirk des mittelalterlichen Viertels. © epd

Alte Strukturen erhalten

Wie das ehemalige jüdische Viertel von Speyer in der Nähe des Kaiserdoms aussah, war bislang weitgehend unbekannt. Auch zu den Städten Worms und Mainz mit ihren alten jüdischen Teilen gebe es nur wenige baugeschichtliche Quellen. Viele Gebäude seien nach Stadtbränden und kriegerischen Auseinandersetzungen wie 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört und danach neu aufgebaut worden.

In den Kellern hätten sich aber alte Strukturen erhalten, so die Forscher. Sie erhoffen sich zukünftig mehr Erkenntnisse über die ursprünglichen Hausbewohner, die Art der Bebauung sowie die Nutzung der Gebäude. So sei das mittelalterliche jüdische Viertel von Speyer ursprünglich größer und eng bebaut gewesen: In der Nähe des Judenhofes mit seiner Synagoge und dem Ritualbad (Mikwe) gelegene Gebäude seien aufgrund von Zerstörungen aber verschwunden.

Unter dem Schutz des Speyerer Bischofs waren 1084 geflohene Juden aus Mainz in der Stadt angesiedelt worden. Gemeinsam mit den auch am Rhein gelegenen Städten Mainz und Worms entwickelte sich ein Zentrum jüdischer Kultur in Mitteleuropa. Der Zusammenschluss der drei Schum-Städte hat seinen Namen von den Anfangsbuchstaben der hebräischen Städtenamen. Seit 2021 gehören der Speyerer Judenhof, der Wormser Synagogenbezirk sowie die alten jüdischen Friedhöfe in Worms und Mainz zum Unesco-Weltkulturerbe. epd