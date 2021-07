Spende geht an Lernpaten

Heidelberg. Über 5400 Euro an Spendengeldern kann sich das Projekt „Lernpatenschaften“ freuen. Diese Summe konnte die TSG 78 Heidelberg e. V. beim virtuellen SAS Halbmarathon „#HDRUN2021“ sammeln. Wie es von der Stadt in einer Mitteilung heißt, unterstützt die TSG mit dem Geld das Projekt des städtischen Kinder- und Jugendzentrums Emmertsgrund. Bei den Lernpatenschaften, die es seit dem Schuljahr 2004/2005 gibt, helfen Schülerinnen und Schüler aus höheren Klassenstufen jüngeren Kindern und Jugendlichen bei ihren Hausaufgaben und bereiten sie auf Prüfungen vor. Derzeit betreuen 20 Patinnen und Paten rund 75 Schülerinnen und Schüler. Einige der aktuellen Paten haben das Angebot früher selbst in Anspruch genommen, teilte die Stadt mit. „Sie haben sich durch die Unterstützung schulisch so verbessert, dass sie jetzt ebenfalls anderen helfen können.“ her

