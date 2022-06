SPD nominiert Oberbürgermeister-Kandidat Michelsburg

Heidelberg. Sozialdemokrat Sören Michelsburg ist jetzt offiziell Kandidat für den Oberbürgermeister-Posten in Heidelberg. 69 von 74 SPD-Mitglieder nominierten am Mittwochabend ihren 33-jährigen Kreisvorsitzenden und Stadtrat als Kandidaten für die Wahl am 6. November. Der Oberstudienrat und Wahl-Heidelberger tritt damit gegen den Amtsinhaber Eckart Würzner (parteilos), Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) sowie die seine beiden Stadtratskollegen Bernd Zieger (Die Linke) und Björn Leuzinger (Die Partei) an.

