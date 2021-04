SPD Heidelberg will Bezirksbeiräte per Los gewinnen

Rhein-Neckar. Die Kreis-SPD Heidelberg hat in ihrer digitalen Jahreshauptversammlung am Dienstagabend einen Antrag diskutiert und verabschiedet, der im Oktober beim SPD-Landesparteitag eingebracht werden soll. Die Idee: Die Zahl der Bezirksbeiräte je Stadtteil soll um jeweils die Hälfte erhöht werden indem man Bürger dazubekommt, die zufällig zugelost werden. So verspricht man sich in „politikferne“ Schichten vorzudringen und mehr repräsentative Demokratie zu erreichen. Gegner sehen in dem Vorschlag eine Missachtung demokratischer Spielregeln und kritisieren die Kosten. Befürworter erhoffen sich von dem Losverfahren mehr Bürgerbeteiligung. Beschlossen werden müsste diese Änderung des Kommunalrechts durch den Landtag.

