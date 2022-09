Spaziergang am Sonntag

Heidelberg. Im Schlierbacher Wald sind 150 Mühlstein-Fragmente verborgen. Sie geben Zeugnis von dem ehemals florierenden Gewerbe der Mühlsteinhauer. Anlässlich des Tags des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, bietet die Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg einen Waldspaziergang zum Thema „Mühlsteine, Wegweiser und Grenzgänger“ an.

Die Veranstaltung ist kostenlos, eignet sich für Erwachsene und Familien mit Kindern ab acht Jahren und findet von 10.45 bis 13.30 Uhr statt. Die Teilnehmenden erfahren, warum es im Schlierbacher Wald so viele Mühlsteinfragmente gibt, wie Wegweisersteine bis heute erhalten werden und was Grenzsteine als Kleindenkmäler mit eingemeißelten Symbolen über die Geschichte und territoriale Veränderungen erzählen.

Treffpunkt ist am Königstuhl an der Treffpunkttafel „Natürlich Heidelberg“ am Beginn der Via Naturae (Buslinie 39, Haltestelle Königstuhl). Die Wanderung endet in Heidelberg-Schlierbach in der Wolfsbrunnenanlage.