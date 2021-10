Sozialarbeiter protestieren

Heidelberg. Für eine bessere Anerkennung ihrer Leistungen haben am Dienstagnachmittag in ihrer Freizeit 27 von 60 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern des Heidelberger Universitätsklinikums vor der Aufsichtsratssitzung ihres Arbeitgebers protestiert. Angehörige dieses Berufs „versorgen am Uniklinikum schwer erkrankte Patienten mit hochkomplexen Problemsituationen und langen Krankheitsverläufen“, erklärt ver.di-Gewerkschaftssekretärin Monika Neuner. Gefordert wird die tarifliche Eingliederung in Entgeltgruppe 10. Das würde den meisten rund 350 Euro Lohn mehr bringen. miro (Bild: Philipp Rothe)

