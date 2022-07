Sorgen um Nähe zur Politik

Heidelberg. Nachdem Kürzungen für den Literaturbetrieb zurückgenommen wurden, sorgen sich Literaturschaffende nun um die Zukunft der Literaturtage. In einem Brief an Stadtchef Eckart Würzner bringen sie „Sorge um das zukünftige Schicksal der Heidelberger Literaturtage zum Ausdruck“. Gezeichnet ist das Schreiben von rund einem Dutzend Autoren, Übersetzer, Verlegerinnen und den Germanistik-Professor Roland Reuß.

Die geplante Organisation des Festivals über eine Stabsstelle abzuwickeln, die direkt beim Kulturbürgermeister angesiedelt ist, berge aus Sicht der Literaturschaffenden die Gefahr „der direkten politischen Einflussnahme auf die Gestaltung des Festivals durch die Politik“.

Mehrere Befürchtungen

Moderatorin Katharina Borchardt bei den Literaturtagen 2021. © Philipp Rothe

Die Programmplanung eines Literaturfestivals dürfe aber „nicht einmal potenziell in die Situation kommen, politisch ausgerichtet werden zu können“. Außerdem sei „ein haushaltsrechtlicher Interessenskonflikt vorgezeichnet, der juristisch problematisch“ sei, befürchten die Initiatoren des Schreibens.

Etliche Literaturakteure hatten im vergangenen Jahr erfolgreich gegen die Kürzungen des Etats protestiert. Im Ideen-Paper „Mehr Literatur wagen!” empfahlen sie, die Literaturtage wieder zurück in eine nichtstädtische Trägerschaft zu übergeben Die Heidelberger Literaturtage sollen ab 2023 als Stabsstelle bei Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson (Bündnis 90/Grüne) angesiedelt werden. Die Verwaltungsleitung soll Georg Bachmann übernehmen, der bislang beim Kulturamt der Stadt Heidelberg für die Produktionsleitung der Literaturtage verantwortlich zeichnete. Künstlerische Leiterin soll die Schriftstellerin Jagoda Marinic werden, die dann zehn Jahre das Interkulturelle Zentrum aufgebaut und geleitet hat.

Kulturamtsleiterin Andrea Edel hatte mit ihrem Team 2016 die Organisation der Literaturtage übernommen. Davor hatte der Verleger Manfred Metzner die Literaturtage verantwortet und organisiert. miro