Sommerliche "Flowerpower"

Heidelberg. Die Modelle sind lässig und in frischen, kräftigen Farben: Die Textilsammlung Max Berk in Ziegelhausen zeigt in einer sommerlich-leichten Ausstellung Batik-Mode der 1970er-Jahre und Schmuck im Exotik-Look.

AdUnit urban-intext1

Das Wickelkleid in Orange und Gelb, Rock und Shirt in Beerenrot: Verblüffend aktuell und modisch wirken die Modelle aus Baumwolle und Jersey mit Batikdruck, die in den Räumen des kleinen Museums im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen zu sehen sind. Dieses Lob hört die Modedesignerin Monika Erben (80) gern: „Das genau wollte ich: zeitlose Mode kreieren“, erzählt die gebürtige Salzburgerin, die in ihrem Leben viel herumgekommen ist.

Ihre Schulzeit verbrachte die heute in der Nähe von Mainz lebende Künstlerin in Mannheim. Daran erinnert sie sich sehr gerne: Als Tochter konservativer Eltern wurde sie auf die einstige höhere Mädchenschule, das Liselotte-Gymnasium, geschickt. „Die Schule, die Tanzstunde - das waren prägende Jahre“, erinnert sich Erben. Schon früh sei sie an einem Beruf mit Mode interessiert gewesen, stieß da aber auf wenig Begeisterung in der Familie. Schließlich legte ein Jahr in der Kunstschule Rödel Ende der 1950er-Jahre auf dem Lindenhof aber doch das Fundament: „Da habe ich alle Techniken gelernt.“ Karlsruhe und München sowie Paris und Florenz waren weitere Stationen der späteren Modedesignerin.

Als sie ihren Mann Harry Erben, einen Dokumentarfilm-Kameramann, kennenlernt und er nach Asien versetzt wird, geht sie mit und gründet in Singapur ihr eigenes Modelabel „Batika“. Kleider für ihre Töchter sind die ersten Modelle. Schlichte, schicke Schnitte und Naturstoffe - heute würde man ihre Mode wohl mit dem Stempel „nachhaltig“ versehen.

AdUnit urban-intext2

Auch damals kamen die Modelle gut an, verkauften sich bis nach Dubai, nach Australien und in die USA. Ein Hauch von „Flowerpower“ weht durch das historische Haus der Textilsammlung. Inspiriert durch den Besuch einer Batikfabrik verbindet Erben die asiatischen Motive wie Blüten oder Bambus mit ihren Schnitten. Das Besondere, erklärt Kristin Scherer, Kuratorin der Textilsammlung: Die Kleidungsstücke wurden bedruckt, nachdem sie fertig genäht waren.

In Indonesien hat Batik-Druck eine lange Tradition. Flächen, die heller bleiben sollen, werden vor dem Färbeprozess mit Wachs „bemalt“. Danach bügelt man das Wachs heraus, übrig bleibt das Muster. Batik-Mode, die in den 1970er- und 1980er-Jahren ihre Hochzeit hatte, ist gerade wieder sehr gefragt.

AdUnit urban-intext3

Eisen mit Gold und Silber

AdUnit urban-intext4

Schlangenköpfe und weitere von der Natur inspirierte Formen zeichnen die Schmuckstücke der lange in Italien lebenden Künstlerin Sibylle Umlauf aus. Nach der Fachschule für das Edelmetallgewerbe Schwäbisch Gmünd und der Hochschule für Bildende Künste Berlin arbeitet sie freischaffend. Das Besondere: Ihre Schmuckstücke bestehen vor allem aus Eisen und haben reine Gold- oder Silbereinlagen. (Von Michaela Roßner)