Sommerfestival startet - neun Tage gratis Konzerte

Heidelberg. Zwei große Open-Air-Bühnen und eine mobile, die als Truck durch die Stadt fährt: Vom Freitag, 9. bis Sonntag,18. Juli, lockt das Sommerfestival „Lust4Live“ bei kostenlosem Eintritt in Heidelberg. Organisiert wird dieser Kultursommer von der Heidelberg Marketing GmbH in Kooperation mit dem Theater und Orchester Heidelberg sowie der Stadt.

Eröffnet wird das Festival am Freitag, 9. Juli, um 20.30 Uhr von den Heidelberger Sinfonikern. Die zweite Bühne auf der Liegewiese im Tiergartenfreibad im Neuenheimer Feld ist Pop, Rock, Hip-Hop und Poetry Slam von Künstlern wie Toni L, Freddy Wonder, Jo Bartmes und vielen mehr gewidmet. Für das Programm auf den großen Bühnen müssen Tickets im Internet oder direkt an der Theaterkasse gebucht werden, damit nicht zu viele Menschen zusammenkommen.