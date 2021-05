Sommerbühne des Karlstorbahnhofs öffnet am 04. Juni

Heidelberg. Unter freiem Himmel darf wieder Kultur genossen werden: Am 04. Juni soll die Sommerbühne des Karlstorbahnhofs ihre Tore öffnen. Bis in den September hinein finden Konzerte, Kabarett, Theater, Lesungen und mehr in gemütlicher Biergartenatmosphäre direkt auf dem Vorplatz des Kulturzentrums in der Heidelberger Altstadt statt.

Zur Eröffnung steht das französische Duo Ko Shin Moon auf der Bühne. Mit ihrer Mischung aus traditionellen östlichen Saiteninstrumenten und Elektronik laden sie ein zu einer musikalischen Weltreise. Am Tag darauf (5. Juni) ist die in Mannheim lebende Musikerin RIIVA auf der Sommerbühne zu Gast.

Alle Informationen und Tickets gibt es unter www.karlstorbahnhof.de