Solidarisch gegen Antisemitismus

Heidelberg. Wie kann man auf lokaler Ebene gegen Antisemitismus vorgehen? Darüber sollen von März an 150 Kommunen in ganz Europa in Austausch kommen. Das Projekt wird von Heidelberg aus koordiniert: In der Geschäftsstelle der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus (ECCAR), die im Amt für Chancengleichheit angesiedelt ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ziel ist, durch den Austausch lokaler Projekte und Initiativen sowie die Entwicklung von Bildungsangeboten jüdisches Leben zu stärken. Es soll ein „Toolkit“ für Kommunen entwickelt werden, um gegen Antisemitismus vorzugehen. Gefördert wird das Antisemitismus-Projekt mit rund 60 000 Euro durch die EU. Die Stadt Heidelberg beteiligt sich mit dem Modellprojekt der Jüdisch-Muslimischen Kulturtage. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2