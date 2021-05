Softair-Pistole löst Polizeieinsatz aus

Sinsheim. Ein 13-Jähriger und seine Spielzeugpistole haben am Dienstag für einen Polizeieinsatz in der Sinsheimer Innenstadt gesorgt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Zeuge eine Gruppe junger Männer beobachtet, die in der Bahnhofsstraße mit einer Pistole hantierten. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Die Suche nach der Gruppe endete an einem Schnellimbiss: Bei einem der Kinder fanden die Beamten schließlich eine Softair-Pistole und stellten die „Waffe“ sicher. Zwei Kinder wurden zur Wache gebracht, wo ihre Eltern sie schließlich abholten. Ob ein Verstoß gegen das Waffenrecht vorliegt, wird nun geprüft. her

AdUnit urban-intext1