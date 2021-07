Skulptur und Lichtspiele

Heidelberg. Die Skulptur war schon im Schlossgarten zu erleben und im Interkulturellen Zentrum (IZ). Doch nun hat das bis zu vier Meter hohe Werk „The Helpless“ des in Heidelberg lebenden Künstlers Jean-Luc Cornec einen geschützten Ort gefunden, wo es in ganzer Größe erlebt werden kann: im Hof des Palais Graimberg (Am Kornmarkt 5), dem Sitz des städtischen Bauamts.

Die Buchstabenskulptur setzt sich aus einem Satz des Schriftstellers James Baldwin zusammen: „It is a very rare man who does not victimize the Helpless“ – „Es gibt wenige Menschen, die einen Hilflosen nicht zum Opfer machen“.

Jagoda Marinic (l.) und Jean-Luc Cornec mit „Helpless“ am Schloss. © Philipp Rothe

Nach einem Jahr ohne Präsenzveranstaltungen, dafür aber mit vielen digitalen Begegnungen, freut sich das Team des Interkulturellen Zentrums auf die erste Präsenzveranstaltung im öffentlichen Raum. Am Samstag, 10. Juli, wird die Skulptur um 20 Uhr vor einem geladenen Publikum feierlich eröffnet.

Projektionen von Fotos

Ab 21.30 Uhr wird der Innenhof für alle interessierten Besucher geöffnet, bis 24 Uhr kann man sich die Skulptur anschauen. Zeitgleich wird das Werk und Schaffen James Baldwins auch auf dem Kornmarkt mit Lichtspielen zum Leben erweckt.

Die Projektionen sollen dazu einladen, den Geschichten Baldwins und der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung zu folgen, und dann im Innenhof der Skulptur zu begegnen.

Zu den Öffnungszeiten des Palais Graimberg (Montag bis Freitag von 7 bis 18.45 Uhr) kann „The Helpless“ ohne Voranmeldung im Innenhof den ganzen Sommer über besucht und betrachtet werden. miro