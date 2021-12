Heidelberg. Am 6. Dezember findet um 18 Uhr in der Heiliggeistkirche wieder das traditionelle Singen für den Nikolaus statt. Wie die Evangelische Kirche in Heidelberg mitteilte, seien die Spenden der Adventsandacht für den Ökumenischen Nikolausfonds bestimmt. Mit diesem ökumenischen Fonds der Evangelischen und Katholischen Stadtkirche in Heidelberg wird benachteiligten Kindern und Jugendlichen geholfen.

Konkrete Hilfe wird dort geleistet, wo das Taschengeld für eine Klassenfahrt fehlt, der Eigenbetrag für den Schul-Theaterbesuch oder die Unterbringungskosten bei der Jugendfreizeit. Der Nikolausfonds hilft aber auch bei der Anschaffung von Schulmaterialien, beim Erwerb von Fahrscheinen und Essensmarken, bei der Finanzierung von Nachhilfe oder Schwimmunterricht. Darüber hinaus leistet er auch langfristige Hilfe für soziale Kinderprojekte.

Für die Andacht gelten die aktuellen Hygieneschutzverordnungen, es besteht Maskenpflicht, um Einhaltung des Mindestabstands von zwei Metern wird gebeten. her