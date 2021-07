Siebenjähriges Mädchen von Hund schwer verletzt

Heidelberg. Ein siebenjähriges Mädchen wurde am Sonntagnachmittag im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund durch einen Hundebiss schwer verletzt. Die Siebenjährige spielte zusammen mit ihrer sechsjährigen Freundin und deren Hund im Garten, teilte die Polizei mit. Aus bislang unbekannten Gründen biss der zwei Jahre alte Hund dem Mädchen dann in den Hinterkopf. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Die weiteren Ermittlungen gegen den 30-jährigen Halter des Hundes werden durch die Spezialisten der Polizeihundeführerstaffel geführt. Der Hund wurde auf Wunsch des Hundehalters in ein Tierheim gebracht.