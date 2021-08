Sieben Autos beschädigt

Rauenberg. Ein Unfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen hat am Freitagnachmittag auf der A 6 für kilometerlangen Stau in Fahrtrichtung Mannheim gesorgt. Nach Mitteilung der Beamten ereignete sich der Zusammenstoß in Höhe der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg. Zeitweise bildete sich ein Rückstau von bis zu zehn Kilometern Länge. Zwei Fahrspuren waren fast zwei Stunden gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Nach Mitteilung der Polizei erkannte ein 41-jähriger BMW-Fahrer kurz vor 12 Uhr einen Stau zu spät und wechselte von der mittleren auf die rechte Spur. Dabei kollidierte er mit einem Skoda und schleuderte von dort zurück auf die mittlere Spur, wo er mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammenstieß.

Ein 30-jähriger Transporter-Fahrer erkannte seinerseits das Unfallgeschehen und dessen Ablauf zu spät, prallte auf einen Pkw und schob diesen wiederum auf einen weiteren. Zwei Fahrzeuge, der BMW des Unfallverursachers und ein Ford wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. miro