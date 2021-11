Sicherheitsbediensteten mit Messer bedroht - Polizei bei Einschreiten beleidigt

Heidelberg. Ein junger Mann hat in der Nacht auf Sonntag einen Sicherheitsbediensteten einer Gaststätte in der Heidelberger Altstadt mit einem Messer bedroht. Nach Angaben der Polizei alarmierten kurz nach 3 Uhr gleich mehrere Zeugen die Beamten über den Vorfall in der Unteren Straße. Durch die Uniformierten wurde der Täter schnell ausfindig gemacht und festgenommen. Das Messer, welches der 20-Jährige um den Hals trug, wurde sichergestellt. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Bedrohung ermittelt. Zudem erhielt er einen Platzverweis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während der polizeilichen Maßnahmen vor Ort solidarisierten sich nach Angaben der Polizei mehrere Schaulustige gegen das Einschreiten und sprachen Beleidigungen aus. Ein 21-Jähriger, der eine eingesetzte Beamtin bei aufzeichnender Bodycam beleidigte, erhielt eine Anzeige.