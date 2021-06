Sicher auf dem E-Bike

Rhein-Neckar. E-Bikes werden immer beliebter – sicheres Fahren braucht aber auch Übung. Dafür soll das Projekt „radspaß – sicher e-biken“ mit der Ausbildung von Trainern sorgen, die im Anschluss Fahrsicherheitskurse im Rhein-Neckar-Kreis anbieten. Darauf weist der Kreis in einer Mitteilung hin. „Es freut mich, dass nun die ersten ,radspaß’-Trainerinnen und Trainer ausgebildet werden und wir damit die Verkehrssicherheit im Landkreis erhöhen“, betonte Landrat Stefan Dallinger. Ab Juli können E-Bike-Nutzer die „radspaß“-Kurse buchen.

„radspaß – sicher e-biken“ ist ein Projekt vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), des Württembergischen Radsportverbandes (WRSV) und des Rhein-Neckar-Kreises. Das erste Trainer-Seminar findet vom 21. Juni bis zum 10. Juli 2021 an drei abendlichen Online-Terminen und einem Praxistag am Wochenende statt. Neben theoretischen Inhalten rund um das Pedelec und Straßenverkehrsrecht werden dabei auch Fahrübungen und geeignete Unterrichtsmethoden erlernt. her