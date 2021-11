Shisha-Tabak sichergestellt

Heidelberg. Bei Kontrollen in Gaststätten und Shisha-Bars haben Polizei, Zoll und Stadt Heidelberg mehrere Kilo Tabak beschlagnahmt. Die Aktion am Wochenende ist Teil der Partnerschaft „Sicher in Heidelberg“ gewesen. Die Beamten fanden den Angaben zufolge rund 30 Kilogramm unversteuerten Shisha-Tabak, ein Kilogramm Dampfsteine und 2,4 Kilogramm Wasserpfeifensubstitut (Zellulose mit Melasse). Teilweise war der Wasserpfeifen-Tabak in einer Eismaschine versteckt. Es wurde ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhehlerei und eine Ordnungswidrigkeit wegen des Verdachts der Verbrauchsteuergefährdung gegen den Betreiber eingeleitet. Die Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Karlsruhe befragten zudem 35 Arbeitnehmer zu ihrem Beschäftigungsverhältnis nach den Vorschriften des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes. Es ergaben sich dabei unter anderem der Verdacht auf zwei Mindestlohnverstöße Verdachtsmomente und einen Fall von Schwarzarbeit. Zudem wurden Corona-Regeln missachtet. red

