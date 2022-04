„Shared Reading“ - gemeinsam lesen im Heidelberger Schloss

Heidelberg. „Shared Reading“ heißt eine Idee, die aus Großbritannien stammt und vor drei Jahren nach Heidelberg kam. Ob Schule, Seniorenzentrum oder Mehrgenerationenhaus: Quer über das Stadtgebiet treffen sich regelmäßig Menschen, um Texte kennenzulernen. Zum Shared Reading Tag gibt es eine solche Veranstaltung am Samstag, 23. April, in den historischen Räumen des Heidelberger Schlosses.

Beim Shared Reading geht es um das gemeinsame Erkunden einer Erzählung und eines Gedichts. „Spannend wird es genau dann, wenn Texte laut vorgelesen werden, man darüber nachdenkt, ins Gespräch kommt und intensiv zuhört“, beschreiben die Initiatoren das Projekt. Ausgebildete Facilitators (Leseleiterinnen) bringen die Literatur zum Shared Reading mit, es muss nichts vorbereitet werden. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Wer am Samstag, 23. April, von 14.30 bis etwa 16 Uhr dabei sein möchte (es werden verschiedene Gruppen in unterschiedlichen Räumen sein), muss sich schnell per Mail unter heidelberg@shared-reading.org anmelden. Die Teilnehmer können kostenlos mit der Bergbahn zum Schloss fahren. Treffpunkt ist um 14.15 Uhr das Besucherzentrum vor dem Schlosseingang.

Angeleitet von den ehrenamtlichen Leseleitern, die pro Termin zwei Texte aussuchen und sie sehr gut kennen, entwickelten sich Gespräche über Texte und das, was sie bei jedem Einzelnen auslösen, erklärt Susanne Jung, die das Projekt „Shared Reading“ in Heidelberg und der Region mit dem Karlstorbahnhof und dessen früherer Leiterin Ingrid Wolschin seit 2018 koordiniert. Wegen der Pandemie gibt es auch online Treffen.

