Sexueller Missbrauch? Schwere Vorwürfe gegen Rugby-Jugendtrainer aus Heidelberg

Heidelberg. Vor dem Heidelberger Landgericht beginnt am Freitag, 2. Dezember, der Prozess gegen einen Jugendtrainer aus Heidelberg wegen schweren sexuellen Missbrauchs. Das hat das Landgericht Heidelberg am Montag bekanntgegeben. Der 48-Jährige soll „in mehreren Fällen ihm anvertraute Kinder und Jugendliche zu sexuellen Handlungen in seinem Beisein aufgefordert und in einem Fall sexuelle Handlungen an einem Kind vorgenommen zu haben“, heißt es in der Ankündigung des Gerichts.

Eltern eines Jungen haben sich bei der Polizei gemeldet

Der Mann habe Kinder- und Jugendmannschaften im Rugby trainiert, so die Sprecherin. Weitere Angaben zum Verfahren wolle man am Landgericht zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen.

Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen gegen den Mann eingeleitet, weil Eltern eines Kindes sich bei der Polizei gemeldet hätten, so ein Sprecher der Heidelberger Staatsanwaltschaft auf Nachfrage dieser Redaktion. Insgesamt sollen vier Jungen in fünf Fällen sexuell missbraucht worden sein. Drei von ihnen waren zum Tatzeitpunkt laut Staatsanwaltschaft 13 Jahre alt. Ein weiterer Junge soll beim ersten Übergriff 13, beim zweiten 15 Jahre alt gewesen sein. Bei einem vierten Jungen stünde nicht eindeutig fest, ob er zum Zeitpunkt der Tat 12 oder 13 Jahre alt gewesen sei, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Insgesamt sind fünf Verhandlungstermine bis Anfang Januar angesetzt, die zu großen Teilen nicht-öffentlich stattfinden könnten, um die Privatsphäre der Opfer zu schützen. „Ein Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit ist bereits eingegangen“, bestätigte die Sprecherin des Landgerichts.

Große Bedeutung der Stadt für den Sport



Heidelberg hat eine besondere Bedeutung für die Sportart, mehrere Vereine messen sich in der Bundesliga, sind bekannt für ihre Jugendarbeit, gelten als Rugby-Kaderschmieden. Den Namen des Vereins wollte die Staatsanwaltschaft am Montag nicht öffentlich öffentlich machen. Nach Rücksprache mit dem Rechtsbeistand des Vereins sagte der Sprecher der Heidelberger Staatsanwaltschaft: „Wir wollen dem Verein die Möglichkeit geben, vor der Hauptverhandlung selbst an die Eltern heranzutreten, deren Kinder vom Beschuldigten trainiert worden sind.“

Die Tage vor der Hauptverhandlung wolle der Verein nutzen, um das Vertrauen in den Verein und seine Arbeit zurückzugewinnen, so der Sprecher. agp