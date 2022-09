Sexuelle Belästigung durch Radfahrer in Heidelberg

Heidelberg. Eine Frau ist am Dienstagabend in Heidelberg von einem Fahrradfahrer unsittlich berührt worden. Wie die Polizei mitteilt, lief die Frau gegen 18.10 Uhr im Wieblinger Weg, als ein Radfahrer an ihr vorbeifuhr. Dabei fasste der Mann ihr ans Gesäß und setzte seine Fahrt anschließend fort.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Helle Haut, Mitte 40, kurze schwarze Haare und eine untersetzte, kräftige Statur. Zudem soll er tiefsitzende dunkle Augen, ein rundes Gesicht und kräftige Augenbrauen haben. Seine Bekleidung: schwarze lange Hose, schwarzes T-Shirt, dunkelgrauer Rucksack.

Die Frau gab an, den Mann schon öfters an dieser Örtlichkeit gesehen zu haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221-991700 zu melden.

