Sexuelle Belästigung durch 21-jährigen Mann in Heidelberg

Heidelberg. Ein 21-Jähriger hat in Heidelberg am 31. Dezember an der Stadtbücherei eine Frau sexuell belästigt. Laut Polizeiangaben hat der junge Mann zuerst versucht der Frau gegen 01:25 Uhr Drogen an der Stadtbücherei Heidelberg in der Poststraße zu verkaufen. Im Verlauf des Gesprächs soll es zur sexuellen Belästigung gekommen sein.

Der 21-Jährige soll sich im Anschluss zu mindestens zwei weiteren, bislang unbekannten blonden Frauen, an der Straßenbahnhaltestelle 'Stadtbücherei' gegangen und ihnen ebenfalls Drogen angeboten haben. Ob es dabei auch zur sexuellen Belästigung kam, ist derzeit noch unklar. Der 21-Jährige konnte nach einer Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Die Suche nach den beiden unbekannten Frauen läuft noch. Sachdienliche Hinweise können an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221 18570 angegeben werden.