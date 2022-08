Sexuelle Belästigung am Heidelberger Neckarufer und Widerstand geleistet

Heidelberg. Ein unbekleideter Mann hat am Dienstagvormittag eine Spaziergängerin am Heidelberger Neckarufer sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilte, befriedigte sich der Exhibitionist unterhalb der Ziegelhäuser Landstraße offensichtlich selbst und forderte die Spaziergängerin auf, sexuelle Handlungen an ihm durchzuführen. Die Frau konnte flüchten und die Polizei verständigen.

Gemeinsam mit den Beamten kehrte sie zum Tatort zurück, wo sie den nun bekleideten Mann identifizieren konnte. Der Täter stritt den Übergriff zwar nicht ab, setzte sich jedoch bei der Festnahme durch die Polizei so heftig zur Wehr, dass er in Handschellen abgeführt werden musste. Der Mann, der zur Kriminalpolizei gebracht wurde, muss sich nun wegen exhibitionistischen Handlungen und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.