Sexuelle Belästigung am Heidelberger Hauptbahnhof - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg. Ein 15-Jährige ist am Mittwochabend in Heidelberg Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Nach Angaben der Polizei wurde die Jugendliche gegen 20.50 Uhr am Hauptbahnhof zunächst von einem Mann angesprochen worden, und hatte sich kurz mit diesem unterhalten. Danach überquerten beide die Lessingstraße.

Im Bereich eines Gebüschs kam es dann zu einer sexuellen Nötigung durch den Verdächtigen. Diese konnte durch einen zufällig hinzukommenden Passanten unterbunden werden. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen sexueller Nötigung ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.