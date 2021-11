Seniorinnen und Senioren können Führerschein gegen kostenlose VRN-Jahreskarte tauschen

Heidelberg. Seniorinnen und Senioren können ab Mittwoch, den 1. Dezember, ihren Führerschein gegen eine kostenlose Jahreskarte für Bus und Bahn eintauschen. Gegen Vorlage einer Verzichtsbestätigung erhalten sie dann bei den Verkaufsstellen des RNV eine „Karte ab 60“. Mit der können sie zwölf Monate lang im gesamten Verkehrsverbund kostenlos fahren, wie die Stadt Heidelberg in einer Pressemitteilung bekannt gab. Das Angebot gilt für Personen ab 65 Jahren oder Personen ab 60, die eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung, ein Ruhegehalt aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis oder Bezüge aus einer berufsständigen Versicherung beziehen.

Heidelberger Bürgerinnen und Bürger können auf ihren Führerschein bei der Führerscheinstelle oder den Bürgerämtern in den Stadtteilen verzichten und erhalten sogleich eine Bestätigung. Um die kostenlose Jahreskarte zu erhalten, muss der Führerschein spätestens bis zum 22. August 2022 abgegeben werden. Beachtet sollte dabei auch, dass der Zugang zu städtischen Ämtern und Bürgerämtern bis auf weiteres nur noch mit 3G-Nachweis möglich ist. Termine für die Führerscheinstelle oder das Bürgeramt-Mitte können unter tevis-online.heidelberg.de gebucht werden, alle anderen Stellen sind zu den aktuell geltenden Öffnungszeiten erreichbar

Das kostenlose Ticket ist ein Angebot im Rahmen des Projekts „Bus und Bahn statt Führerschein“ des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg. Damit will es mehr Fahrgäste in den öffentlichen Nahverkehr locken. Insgesamt 14 Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg beteiligen sich an dem Projekt.