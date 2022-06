Selbstbestimmung im Tanz ausgedrückt

Heidelberg. Tänzerin Cecilia Ponteprimo (Bild) hat bei gleich zwei Auftritten in der Heidelberger Heiliggeistkirche ihr Publikum begeistert: Bei einem Tanz-Gottesdienst zum Thema „Prostitution“ und beim Tanztheater „Autonomy auf Pleasure“ von Miriam Markl. Im Gottesdienst sprach Julia Wege, Initiatorin der Mannheimer Beratungsstelle„Amalie“ im Diakonischen Werk, über das Thema Prostitution. Nach dem Tanztheater übernahmen diese Rolle Nora Bretschi und Elisa Pérez für die Heidelberger Beratungsstelle „Anna“. Zeitgenössisches Tanztheater gehört inzwischen zur Citykirchenarbeit, betont Pfarrer Vincenzo Petracca. Und so gibt es am Wochenende 2./3. Juli einen Workshop im Schmitthennerhaus (Heiliggeiststraße 17) unter der Überschrift „Feldenkrais meets Paartanz“. miro

