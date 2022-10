"SEK gespielt": Siebenjährige zerkratzen Autos in Heidelberg

Heidelberg. Zwei Siebenjährige haben ihre Vornamen und ein paar Schimpfworte mit Steinen im Lack mehrerer Autos in Heidelberg verewigt. Eine Autobesitzerin alarmierte die Polizei nach Angaben vom Donnerstag. Den Beamten erzählten die Jungen, sie hätten "SEK" gespielt und dabei die Kritzeleien gemacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Acht geparkte Autos wurden am Mittwoch auf diese Weise zerkratzt. Mit einer gerichtlichen Strafe müssen die Kinder sicherlich nicht rechnen. "Aber wahrscheinlich so ganz "ohne" werden sie nicht davon kommen", teilte die Polizei mit. Nun gelte es, die Kostenabwicklung des Schadens zu regeln und soweit möglich in Grenzen zu halten.