Sehenswürdigkeiten im kleinen Format

Die Fürther Miniaturwelten sind mit über 1050 Quadratmetern Anlagenfläche die größte HO-Schauanlage Mittel- und Süddeutschlands. Auf 12 000 Metern Gleisen und über 1650 Weichen fahren 400 Modellzüge durch Landschaften.

Im vergangenen Sommer ist ein neuer Anlagenteil, der Landschaften aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zeigt, in Betrieb genommen worden. Dafür wurde einer der größten begehbaren Schattenbahnhöfe mit über 200 Gleisen gebaut. Dieser versorgt die neue Anlage mit über 200 neuen Zügen. Neben der Marksburg und der Burg Eltz, die auch mit einer Standseilbahn erklommen werden kann, können Besucher die Burg Hohenzollern und die Burg Lichtenstein bewundern – laut Veranstaltern alles Unikatsarbeiten.

Seit dem Herbst hat auch eine 50 Quadratmeter große verschneite US-Landschaft aus den Rocky Mountains Einzug im Odenwald gehalten – mit Schneegarantie das ganze Jahr über. Nach dem Probebetrieb rollen dort nun auch die Züge.

Weitere Bauabschnitte mit fränkischen, österreichischen und schweizerischen Motiven entstehen bereits. In den Weihnachtsferien können die Besucher Teile der neuen Baustelle bereits besichtigen. Wegen vieler Nachfragen bieten die Tüftler der Miniaturwelten die Möglichkeit, ihnen beim Bauen zuzusehen.

In den übrigen Miniaturwelten können sich die Besucher in die sechziger Jahre zurückversetzen lassen. Da qualmen noch die Schlote der Hüttenwerke Oberhausen, und die Arbeiter der Zeche Zollverein streiken für die 40-Stunden-Woche. Damit die Besucher der Modellbahnwelt diese letzte Hochphase der Montanunion erleben können, bedurfte es einer aufwendigen Vorarbeit. So wurden nach Original- Gleisplänen, Fotografien und vielen Gebäudeplänen unter anderem der Hauptbahnhof Oberhausen und weitere Bahnhöfe des Ruhrgebietes nachgebildet. Es entstanden außerdem eine Hochofenanlage nach dem Vorbild der Hüttenwerke Oberhausen mit Kohlen- und Erzbunker sowie ein befahrbarer Schlackeberg. Zusätzlich wurden die Zeche und Kokerei der Zeche Zollverein samt Schacht nachgebildet. Sehr viele Gebäude wie etwa die Villa Hügel, das Oberhausener Gasometer, die Herz Jesu Kirche aus Oberhausen oder die älteste Industriearbeitersiedlung des Ruhrgebietes, die Siedlung Eisenheim in Oberhausen, sind Sonderanfertigungen, schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung. Abgerundet werde das authentische Szenario durch den weltweit längsten beleuchteten fotorealistischen Hintergrund auf über 130 Metern Länge, welcher der Anlage eine besondere Tiefenwirkung verleiht.

Auf fast fünf Kilometern Gleis mit über 750 Weichen ist ein reger Zugbetrieb zu beobachten. So kann die Produktion vom Erz zum Stahl anhand authentischer Produktionsstätten mit der Bahn als Transportmittel zwischen den Produktionsstufen genau nachverfolgt werden. Nach einer Reise durch das Ruhrgebiet können sich die Besucher am Anblick der weltgrößten Miniaturkirmes in der Spur HO mit über 100 Fahrgeschäften und über 35 000 LEDs erfreuen.

Für Kinder gibt es Spielanlagen sowie eine Erlebniswelt der Bahn AG, selbst zu bedienende Funktionsmodelle und ein Suchspiel mit Belohnung.

Die Anlage befindet sich in der Krumbacher Straße 37 in Fürth. Sie ist in den Winterferien bis zum 8. Januar täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet, im restlichen Jahr samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Letzter Einlass ist um 16.30 Uhr. Erwachsene zahlen 12,90 Euro Eintritt, Kinder bis einen Meter Körpergröße zahlen nichts, Kinder bis einschließlich 15 Jahre zahlen 6,90 Euro. red