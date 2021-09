Sechs Verletzte bei Kollision zwischen Linienbus und Auto in Heidelberg

Heidelberg. Bei einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Auto am Freitagmittag in Heidelberg sind sechs Personen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Bus gegen 11.15 Uhr im Stadtteil Kirchheim auf dem Grasweg in Richtung der Speyerer Straße zunächst hinter dem Pkw. Die Fahrerin habe nach und nach ihre Geschwindigkeit gedrosselt, vermutlich weil sie nach links auf ein Grundstück der dortigen Wohnhäuser einbiegen wollte. Der Busfahrer habe dies offenbar zu spät erkannt und das Auto links überholen wollen. „ Als der Linienbus ausscherte und auf Höhe des Pkw war, zog die Autofahrerin plötzlich nach links und stieß gegen den Bus“, berichtete die Polizei weiter.

Die Verletzten wurden mit Rettungsfahrzeugen in Kliniken eingeliefert. Über die Schwere der Verletzungen war zunächst nichts bekannt. Ein Rettungshubschrauber sei zunächst angefordert worden, wurde aber letztendlich nicht benötigt.

Die Polizei schätzte den Sachschaden an den Fahrzeugen auf insgesamt 80.000 Euro. Das Auto wurde in einem nicht mehr fahrbereiten Zustand abgeschleppt. Die Fahrbahn war infolge des Unfalls rund drei Stunden voll gesperrt.