Sechs Männer verletzen 32-Jährigen in Heidelberger Altstadt – Zeugen gesucht

Heidelberg. Mehrere Täter haben einen 32-Jährigen am Wochenende in der Heidelberger Altstadt angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Mann mit der sechsköpfigen Gruppe in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2:15 Uhr in der Unteren Straße zunächst verbal aneinander. Dann schlugen und traten die sechs Männer auf ihn ein und flüchteten in Richtung Bismarckplatz. Eine Polizeistreife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte wurde auf den Verletzten aufmerksam, der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Fahndung nach den Tätern verlief jedoch ohne Erfolg. Einer der Flüchtigen wird von der Polizei folgendermaßen beschrieben: männlich, circa 25 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Hose und Jacke, weißes Hemd und weiße Sneaker. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221 991700 zu wenden.