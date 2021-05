Scooter und Pedelec übersehen - zwei Verletzte bei Unfällen

Heidelberg. Bei zwei Unfällen sind am Mittwoch eine Pedelec- und eine E-Scooter-Fahrerin von Autos erfasst und leicht verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei übersah in Wieblingen eine 21-jährige Autofahrerin gegen 15 Uhr an der Zufahrt zu einem Parkplatz eine 53-Jährige auf ihrem Elektrofahrrad. Die Zweiradfahrerin hätte Vorfahrt gehabt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Etwa eine Viertelstunde später fuhr eine 28-Jährige auf einem Elektroroller auf der Bergheimer Straße. Ein gleichaltriger Autofahrer fuhr am Straßenrand los und übersah sie. Die Frau wurde in eine Klinik gebracht.

