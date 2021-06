Schwimmende Frau aus Neckar gerettet

Heidelberg. Eine Frau ist am frühen Sonntagmorgen in Heidelberg gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde den Beamten gegen 4 Uhr morgens mitgeteilt, dass eine Frau im Neckar schwimmen würde. Zwei Personen wurden daraufhin gesichtet. Ein Mann hatte versucht, der Frau zu helfen. Er konnte sich selbst ans Ufer retten. Einem Polizisten und einem Rettungsschwimmer gelang es, die Frau zu erreichen und sie auf Höhe des Volleyballfeldes auf den Neckarwiesen ans Ufer zu bringen. Da sie stark unterkühlt war und sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde die Frau ins nahegelegene Krankenhaus zur Versorgung gebracht. Die Hintergründe, warum die Frau im Wasser war, sind bisher noch unklar.

