Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Heidelberg - B37 teilweise gesperrt

Heidelberg. Wegen eines schweren Verkehrsunfalls im Heidelberger Stadtteil Schlierbach am Mittwochabend ist die B37 in Richtung Neckargemünd voll gesperrt. Auf Anfrage berichtete eine Polizeisprecher, dass zwei Personen mit Verletzungen in Kliniken eingeliefert wurden.

Der Unfall hatte sich gegen 19.15 Uhr ereignet. Wie die Polizei weiter mitteilte, werde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, dass ein Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen eine Mauer geprallt sei.

Zunächst lagen der Polizei keine Erkenntnisse zu Unfallursache und Schwere der Verletzungen der Beteiligten vor. Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort.