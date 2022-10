Heidelberg. Ein Motorradfahrer und ein Autofahrer sind am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf der Rohrbacher Straße in Heidelberg verunfallt. Die Ursache des Unfalls ist bislang noch nicht bekannt, ebenso das Ausmaß an Verletzten, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Die Unfallaufnahme ist abgeschlossen und die Sperrung der Unfallstelle wieder aufgehoben.

