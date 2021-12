Schwerer Unfall auf Speyerer Straße in Heidelberg - zwei Leichtverletzte

Heidelberg. Bei einem schweren Unfall auf der Speyerer Straße in Heidelberg sind am Montagmorgen zwei beteiligte Autofahrer leicht verletzt worden. Es kam zu einer zweistündigen Sperrung ab der Kreuzung Diebsweg/Pleikartsförster Straße stadtauswärts Richtung Schwetzingen, so die Polizei. Ein 58 Jahre alter Autofahrer wollte um kurz nach 7 Uhr an der Kreuzung Diebsweg/Pleikartsförster Straße nach links in den Diebsweg abbiegen, als die Ampel an dieser Stelle aus bisher nicht bekannten Gründen ausfiel und somit die Verkehrszeichen zur Regelung galten. Der 58-Jährige übersah diese offenbar und nahm beim Abbiegen einem 21 Jahre alten Fahrer die Vorfahrt, sodass beide Fahrzeuge frontal zusammenstießen. Der 58-Jährige sowie der 21-Jährige wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 20 000 Euro.

