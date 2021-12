Heidelberg. Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls am Montagmorgen ist derzeit die Speyerer Straße in Heidelberg in Richtung Schwetzingen ab der Kreuzung Diebsweg/Pleikartsförster Straße stadtauswärts gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet, so die Polizei. Um kurz nach 7 Uhr soll der Unfall passiert sein, bei dem sich mindestens eine Person schwer verletzt haben soll. Nähere Informationen liegen aktuell nicht vor.

