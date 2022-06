Schwerer Raub am Heidelberger Bismarckplatz - Verdächtiger ermittelt

Heidelberg. Im Fall eines schweren Raubdeliktes in Heidelberg hat die Polizei einen 27-Jährigen als Verdächtigen ermittelt. Der Mann soll am frühen Samstagmorgen des 28. Mai am Bismarckplatz einen 16-Jährigen durch einen Schlag mit einer Flasche auf den Kopf verletzt haben und im Anschluss dessen Armbanduhr und Tasche geraubt haben. Außerdem soll er nach Angaben der Polizei nach Drohung mit weiteren Schlägen die Uhr eines 25-Jährigen sowie die Tasche einer 22-Jährige entwendet haben.

Ob der 27-Jährige für weitere Taten in Betracht kommen könnte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Er sitzt bereits wegen eines anderen Deliktes seit dem 2. Juni in Untersuchungshaft.

In einer ersten Pressemitteilung der Polizei vom 30. Mai wurde das Alter des Verletzten noch mit 31 Jahren angegeben. Wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigte, hätten die Ermittlungen das korrekte Alter des Verletzten ergeben.