Schwerer Raub am Heidelberger Bismarckplatz - Frau in Bauch getreten

Heidelberg. Wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt die Polizei in Heidelberg gegen mehrere, bislang noch unbekannte Täter. Sie sollen am frühen Samstagmorgen, gegen 2.30 Uhr, zwei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 20 und 31 Jahren, die sich auf der Grünfläche am Bismarckplatz aufhielten, zunächst in ein kurzes Gespräch verwickelt haben. Unvermittelt gingen die Unbekannten plötzlich rabiat gegen die vier Personen vor.

Der 22-jährigen Frau wurde nach Polizeiangaben zunächst in den Bauch getreten und ihre Handtasche entwendet. Ihrem 31-jährigen Begleiter schlugen die Angreifer mit einer Flasche auf den Kopf, danach stahlen sie seine Bauchtasche. Einem 25-Jährigen wurde mit der abgebrochenen Flasche gedroht und die Armbanduhr gestohlen. Die Täter entkamen daraufhin unerkannt. Der 31-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Im Rahmen der Fahndung wurde nach Angaben der Polizei ein 20-Jähriger festgestellt. Ob er zu den Tätern zählt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Bei den Tatverdächtigen soll es sich ersten Erkenntnissen zufolge um Nordafrikaner gehandelt haben. Einer von ihnen trug eine auffällig weiße Basecap, der andere hatte ein deutlich lückenhaftes Gebiss und trug eine Jogginghose.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 oder 06221/991700 bei der Polizei zu melden.

