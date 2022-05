Schwelbrand in Abfallentsorgungsanlage in Heidelberg

Heidelberg. Ein Schwelbrand in der Verladehalle der Heidelberger Abfallentsorgungsanlage in Wieblingen in der Nacht von Mittwoch, 25. Mai, auf den Donnerstag, 26. Mai, ist vermutlich durch eine Batterie im Sperrmüll ausgelöst worden. Die Stadt Heidelberg teilte mit, dass größere Schäden durch das schnelle Eingreifen der Beschäftigten und der Feuerwehr verhindert werden konnten. Es wird darauf hingewiesen, dass Altbatterien und Akkus bei Rücknahmestellen im Einzelhandel oder in Recyclinghöfen abgegeben werden sollen und keinesfalls im Haus- oder Sperrmüll entsorgt werden dürfen.

