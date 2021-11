Schweizer Alpenhütte in „Omas Biergarten“ in Kirchheim

Heidelberg. Schweizer Gemütlichkeit bei offenem Kaminfeuer und dem Duft nach Käse: Vom 12. November bis 27. Januar werden die Fondue-Töpfe in der „Baracca Suisse“ angeheizt. Diesmal allerdings nicht auf dem Bismarckplatz, sondern im Heidelberger Stadtteil Kirchheim, in der Nähe des Messplatzes in Nachbarschaft zur „Sprungbude“ und zu „Omas Biergarten“ (Harbigweg 1). Auch Name und Logo des winterlichen Gastroangebots haben sich geändert: Über der „Baracca Suisse“ weht nun die Fahne von Samnaun im Engadin, von Zermatt haben sich die Organisatoren wirtschaftlich getrennt. Statt Schweizer werden nun zudem deutsche Weine ausgeschenkt. Fast die Hälfte der Hüttenplätze im November und Dezember seien bereits ausgebucht, informiert Hüttenchef Matthias Hölzel. miro (Bild: Philipp Rothe)

