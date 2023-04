Schwedische Königin Silvia wird Ehrenbürgerin Heidelbergs

Heidelberg. Sie ist die wohl berühmteste Tochter der Stadt. Nun soll die schwedische Königin Silvia Ehrenbürgerin werden. Das hat die Stadt mitgeteilt.

„Die Stadt Heidelberg ernennt Königin Silvia von Schweden aufgrund ihrer vielfältigen Verdienste zur Ehrenbürgerin“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Oberbürgermeister Eckart Würzner wird der gebürtigen Heidelbergerin am Freitag, 26. Mai, bei einem Festakt im Heidelberger Rathaus die höchste Auszeichnung der Stadt verleihen. „Königin Silvia von Schweden engagiert sich seit Jahrzehnten für ihre Mitmenschen. Mit der von ihr unter anderem gegründeten World Childhood Foundation tritt sie mit außergewöhnlichem Einsatz und viel Herz für Kinder ein – in Deutschland, Schweden und weltweit. Damit ist Königin Silvia von Schweden eine herausragende internationale Botschafterin ihrer Heimatstadt Heidelberg“, heißt es weiter.

Ziel der World Childhood Foundation ist es, Kinder vor Gewalt und sexuellem Missbrauch zu schützen. Ein spezieller Fokus liegt auf den „Childhood-Häusern“, in denen Kinder und Jugendliche, die körperliche und sexualisierte Gewalt erlebt haben, in einem kinderfreundlichen, altersangepassten, angstfreien und geschützten Umfeld alle wichtigen Hilfen erhalten. Seit vier Jahren gibt es ein Childhood-Haus auch in Heidelberg: Es wurde im September 2019 durch Königin Silvia von Schweden eröffnet, in Anwesenheit von Elke Büdenbender – als erstes Childhood-Haus in Baden-Württemberg. Hier arbeiten Vertreterinnen und Vertreter von Polizei, Psychologie, Medizin, Justiz und von sozialen Diensten multi- und interdisziplinär zusammen. Auch Aufklärung, Netzwerkarbeit und Informationsaustausch sind fester Bestandteil der Aufgaben des Childhood-Hauses Heidelberg.

Silvia Sommerlath wuchs im Heidelberger Stadtteil Neuenheim auf und studierte am Institut für Dolmetschen. Den schwedischen König Carl Gustav lernte sie bei den Olympischen Spielen 1972 in München kennen.

Königin Silvia von Schweden wurde 1943 als Silvia Renate Sommerlath in Heidelberg geboren. Von 1947 bis 1957 lebte sie mit ihrer Familie in São Paulo, bevor sie 1957 nach Heidelberg zurückkehrte. Hier besuchte sie dieElisabeth-von-Thadden Schule im Stadtteil Wieblingen. Anschließend war sie Schülerin der Luisenschule in Düsseldorf, wo sie auch ihr Abitur ablegte. Von 1965 bis 1969 studierte sie in München am Sprachen- und Dolmetscher-Institut, an dem sie neben Deutsch und Portugiesisch auch ihre Fähigkeiten in den Sprachen Französisch, Spanisch und Englisch ausbaute. Als Chef-Hostess der Olympischen Spiele 1972 in München lernte sie König Carl XVI. Gustaf von Schweden kennen, den sie am 19. Juni 1976 heiratete. Als Königin von Schweden trägt sie seitdem zur internationalen Bekanntheit ihrer Heimatstadt Heidelberg bei.