Schwarzfahrer beleidigt und attackiert Polizisten in Heidelberg

Heidelberg. Ein 25-jähriger unter Drogeneinfluss stehender Schwarzfahrer hat am Dienstagabend Polizeibeamte an der Haltestelle Czernyring in Heidelberg beleidigt und angegriffen. Dies teilte die Polizei mit. Der Mann war gegen 21 Uhr zunächst in der S-Bahn aufgefallen, da er keinen Fahrschein hatte. Am Heidelberger Hauptbahnhof stieg er aus und entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizeibeamten.

Aufgrund der Personenbeschreibung konnten Sonder-Polizeikräfte der Besonderen Aufbauorganisation "Sicher in Heidelberg" den 25-Jährigen an der Haltestelle Czernyring festnehmen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer sowie eine Schreckschusswaffe vor.

Da der Mann mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden war, beleidigte er die Beamten und wehrte sich. Dabei wurden eine Polizeikommissarin und ein Polizeikommissar leicht verletzt. Mit weiteren Einsatzkräften konnte der 25-Jährige schließlich fixiert werden. Auf der Fahrt zum Polizeirevier beleidigte er die Beamten weiter und drohte ihnen, "sie fertig zu machen, wenn er wieder raus kommt".

Bei einem Urintest wurde festgestellt, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand und zuvor Kokain konsumiert hat.

Bei der Untersuchung seiner Wohnung fanden die Beamten selbstgebaute Schlagwerkzeuge, einen Baseballschläger und ein Dekoschwert. Diese Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der Mann, der am Vormittag des nächsten Tages aus der Haft entlassen wurde, muss laut Polizei mit einer Strafanzeige rechnen.