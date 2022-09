Schutz für Bestand der Kreuzkröte

Heidelberg. Die Kreuzkröte ist stark gefährdet und streng geschützt. In Heidelberg pflanzt sie sich einzig im Gebiet Grenzhof in der stillgelegten Kiesgrube Engelhorn fort. Um ihren Bestand zu sichern, hat das Amt für Umweltschutz der Stadt Heidelberg in den vergangenen zwei Jahren fünf Gewässer angelegt. Darüber informiert die Stadt in einer Mitteilung.

Die Gewässer befinden sich auf einem langfristig gepachteten Acker, der von einem Landwirt aus der Nutzung genommen und zur Verfügung gestellt wurde. Die Gewässer dienen insbesondere der Fortpflanzung und Entwicklung der Kreuzkröten. Der Bau und die Pflege werden dabei über die Landschaftspflegerichtlinie des Landes Baden-Württemberg gefördert. Die Gewässer werden vom Amt für Umweltschutz in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Heidelberg beobachtet und bei großer Trockenheit und Hitze im Bedarfsfall aufgefüllt, um die Entwicklung der Kaulquappen bis zum Leben an Land zu sichern.

Trockene Teichanlagen

So sehen die Kreuzkröten aus. Die Stadt schützt ihre Lebensräume. © Stadt

Hintergrund ist, dass die Kreuzkröte ganz besondere Bedingungen für ihre Entwicklung benötige. Ursprünglich komme sie in den sandigen Fluss- und Bachauen vor, in denen durch natürliche Überschwemmungen immer wieder neue Gewässer entstünden. Zur Fortpflanzung bevorzuge die Kreuzkröte frisch entstandene, vegetationsfreie Gewässer, da diese nicht von Fressfeinden der Kaulquappen besiedelt seien und sich schnell erwärmen würden.

Vier der fünf Teiche, die keine Kaulquappen mehr beherbergen, sind nun bewusst ausgetrocknet, so die Stadt weiter. Nur der fünfte Teich werde weiter bewässert, bis sich alle Kaulquappen vollständig ausentwickelt haben. Die aktuell ausgetrockneten Gewässer mögen vernachlässigt wirken, sind jedoch notwendiger Teil der Artenschutzmaßnahmen für die Kreuzkröte und werden vom Amt für Umweltschutz überwacht. red/vs