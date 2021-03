Heidelberg. Aus zunächst unbekannter Ursache ist am Freitagabend gegen 19.50 Uhr die Turnhalle der Geschwister-Scholl-Schule in der Königsberger Straße im Stadtteil Kirchheim in Brand geraten. Die Heidelberger Berufsfeuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe dauerten die Löscharbeiten noch an. Den Angaben zufolge sind bei dem Feuer keine Personen verletzt worden. Schadenshöhe und mögliche Brandursache waren am Abend noch unklar. lang

Die Turnhalle der Geschwister-Scholl-Schule ist abgebrannt. © René Priebe